Статистика впечатляет: генерал армии рассказал, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ

Передача Украине кассетных боеприпасов значительно повысит эффективность действий Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления. Благодаря специфическим свойствам этих снарядов удастся уничтожать значительно большее количество оккупантов.

Этому также будет способствовать пониженный коэффициент неразрывания американских кассетных снарядов. У российских – он выше в десятки раз. Об этом 24 Каналу рассказал Николай Маломуж – генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

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Эффективность кассетных боеприпасов значительно выше, чем у артиллерийских

Соединенные Штаты Америки объявили новый крупный пакет военной помощи в Украине. Среди оружия, которое передадут, будут и кассетные снаряды. Важно отметить, что на поле боя передадут боеприпасы со сниженным коэффициентом неудач.

Это мощные боеприпасы, уничтожающие большое количество живой силы и на БТР, и на БМП. Особенно во время штурмовых атак, когда артиллерийский снаряд может уничтожить 3 – 10 человек, кассетный – 50 – 100 человек,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Такая разница заключается в том, что кассетный снаряд разлетается на маленькие частицы, взрывается и уничтожает больше врагов соответственно. Учитывая, что количество российских военных в Украине доходит до 350 тысяч, такое оружие будет очень полезно для ВСУ при дефиците артиллерии.

"Это мощный формат уничтожения тех огромных сил, которые Россия сегодня сдвигает на разные направления", – подчеркнул генерал армии.

Кроме того, кассетные боеприпасы могут отчасти способствовать разминированию. Мощные взрывы могут вызвать детонацию уже имеющихся мин на конкретной местности.

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Американские кассетные снаряды модернизированы

Заметим, что Россия не гнушается использовать кассетные снаряды на войне против Украины. Однако используют их для ударов по мирному населению.

А сейчас Россия начала вой. Мол, США еще больше поддерживают какие-то "агрессивные действия" Украины. Хотя Россия воюет против нас и осуществляет акты агрессии. А если нам передают кассетные боеприпасы для защиты – это уже все, конец России и тому подобное,

– заметил Маломуж.

Однако коэффициент неподрыва в российских снарядах достигает около 30 – 40%. Кроме того, что Россия запускает кассетные боеприпасы по мирным городам и гражданскому населению, то еще и они не разрываются. Это подвергает местных еще большей опасности.

Неразорвавшиеся частицы, которые могут найти люди, взрываются на месте. Поэтому Женевская конвенция запрещает использование кассетных снарядов. Но в США коэффициент не разрыва 2,7%, даже доходит до 1%.

"Самое главное мы уже определились, где будем их применять. Не будем применять их в городах и не там, где находятся мирные граждане. Ну и на не территории России", – отметил экс-разведчик.

Украина подписала письменные гарантии, в которых обязуется минимизировать риски для мирного населения.

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