Президентка Венгрии стремится усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным

В рамках саммита Крымской платформы Владимир Зеленский встретился с президентом Венгрии. В разговоре с украинским лидером Каталина Новак высказала свое мнение по поводу окончания войны в Украине.

Это был первый долгий разговор президентов Венгрии и Украины, который состоялся с глазу на глаз, призналась Каталина Новак в интервью местному СМИ. Она рассказала, что говорила с Зеленским о возвращении мира в Украину.

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Нет другого выхода

Каталина Новак заявила, что вполне понимает стремление Зеленского вернуть все оккупированные россиянами территории, включая Крым.

Впрочем, добавила президент, она все равно не считает, что военным путем удастся достичь мира, то есть настаивает на мирных переговорах Зеленского и Путина.

Эта война длится полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое приведет к миру, который можно будет поддерживать в долгосрочной перспективе. Именно поэтому надо садиться за стол переговоров,

– подчеркнула Новак.

По словам политика, она выразила это мнение на личной встрече с главой Украины.

Во время ее визита в Киев для участия в "крымском" саммите раздавались воздушные тревоги, и венгерке пришлось спускаться в бункер.

"Мы, рожденные в мире, даже не представляем, что такое война", – отметила Новак. Все, что ассоциируется с войной, европейцы считали чем-то прошлым и не представляли, как она может оказаться будущим. Впрочем, в Европу пришла кровавая реальность, заметила президент. Она сказала, что эскалация может произойти в любой момент, именно поэтому Венгрия настаивает на мирных переговорах.

Эта война не только уничтожила жизнь украинцев, но и "принесла конфликт в наши дома". В интересах венгерского народа, чтобы нашу страну не охватила это безжалостное уничтожение. Поэтому мы твердо выступаем за мир,

– подчеркнула Новак.

Венгрия и война в Украине