Только глупый человек скажет, что не хочет бесплатный самолет, – Трамп о подарке от Катара

Президент США Дональд Трамп заявил, что "никогда бы не отказался" от предложенного ему бесплатного самолета от Катара, назвав это "замечательным жестом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

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Трамп высказался о подарке от Катара

У Дональда Трампа спросили о предложении Катара предоставить ему бесплатный самолет. В ответ президент США сказал, что "очень уважает тамошнее руководство".

Я мог бы быть глупым человеком и сказать: "Мы не хотим бесплатный самолет". Но мы же тоже раздаем бесплатные вещи – поэтому и возьмем что-то бесплатное,

– заявил политик.

По словам Трампа, нынешний президентский самолет США Air Force One эксплуатируется уже более 40 лет, а расходы на его обслуживание – "астрономические".

Я думаю, что это замечательный жест со стороны Катара – я очень его ценю,

– подчеркнул президент США.

Напомним, ранее стало известно, что Катар собирается подарить руководству США самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов, известный как "летающий дворец". Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении, окончательное решение пока не принято.

Если передача самолета Boeing 747-8 все же состоится, он станет одним из самых дорогих подарков, когда-либо полученных правительством США.