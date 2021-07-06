Исчезновение и авиакатастрофа самолета Ан-26 на Камчатке: все, что известно – фото, видео
Источник:24 канал
Утром 6 июля самолет Ан-26 пропал с радаров диспетчеров. Впоследствии стало известно, что он врезался в скалу на Камчатке и разбился. Самолет не долетел до аэропорта всего 4 километра.
24 канал собрал всю актуальную информацию о смертельной авиакатастрофе. О причинах трагедии и жертвах – читайте далее.
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Исчезновение Ан-26 с радаров и авиакатастрофа
Пассажирский самолет исчез с радаров утром 6 июля, выполняя рейс Петропавловск Камчатский – Палана. Связь с Ан-26 потеряли примерно за 10 минут до его приземления. Он должен был совершить посадку около 05:50 по московскому времени, но экипаж так и не вышел на связь.
Когда Ан-26 исчез, немедленно начали поиски. В частности, привлекли 2 спасательных вертолета, а также Тихоокеанский флот. Уже ближе к обеду того же дня российские чрезвычайники нашли обломки, которые, вероятно, принадлежат Ан-26.
На обнародованных в сети кадрах видно, что Ан-26 врезался в прибрежную скалу. Очевидно это произошло на высоте 230 метров. От удара самолет разорвало на 2 части, вспыхнул пожар.
Место падения Ан-26 на Камчатке / Фото Mash
В Росавиации отметили, что самолет разбился в 4 – 5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Палана" у береговой линии на Камчатке. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что из-за плохой видимости пилот не смог посадить самолет с первого раза и пошел на второй круг. Именно тогда и произошла авиакатастрофа.
Вероятные причины трагедии
Следственный комитет России рассматривает 3 основные версии событий, которые привели к авиакатастрофе. Среди них:
- неблагоприятные погодные условия,
- неисправность самолета,
- ошибка пилотирования.
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Какой была погода
В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы рассказали, что в районе крушения были сложные метеоусловия и низкая видимость. Представители экстренных служб также отметили, что в момент посадки дул сильный боковой ветер.
Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Вероятно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза,
– подчеркнули в штабе.
В каком состоянии был самолет
Известно, что Ан-26 выпустили еще в 1982 году, то есть на момент авиакатастрофы ему было 39 лет. Осенью 2012 года судно прошло капитальный ремонт. С 2013 года его использовало Петропавловск-Камчатское предприятие. Гендиректор компании Алексей Храбров заявил, что перед вылетом судно было исправно.
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Что известно о жертвах
На борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. По предварительным данным, выжить не удалось никому. Большинство жертв были жителями Паланы. В списке погибших были и местные чиновники, в частности:
- глава поселка Ольга Мохирева,
- начальник мобилизационного отдела администрации населенного пункта Александр Андрейкин и его жена, которая является главой финансового управления администрации.
Поименный список погибших в авиакатастрофе на Камчатке / Фото Камчатского края