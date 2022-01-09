Катастрофа МАУ: посол Ирана говорит, что ни одна украинская семья не обращалась за компенсацией

В небе над Ираном два года назад иранские военные ракеты сбили украинский самолет МАУ. Все, кто был на борту, погибли. Иран не выплатил компенсации ни одной украинской семье.

Эту информацию подтвердил посол Ирана в Украине Манучехр Моради. Он также заявил о причинах.

Читайте также Случайно их сбить не могли, – воспоминания родных о гибели экипажа МАУ в Иране 2 года назад

Ни одна украинская семья не получила компенсацию от Ирана

Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму (речь идет о 150 тысячах долларов – 24 канал), у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что кое-кто получил эту сумму. Относительно украинских семей, ни одна из них пока не обращалась. Возможно, не было предоставлено достаточной информации по этому поводу,

– заявил посол.

Манучехр Моради объяснил сумму, которая фигурирует, – 150 тысяч долларов. Посол заверил, что:

"сумма в размере 150 тысяч долларов определена, руководствуясь принципом доброй воли иранской стороны и правилом ex gratia, то есть, милосердного отношения к семьям жертв;

эта сумма превышает ту, которую Исламская Республика Иран обязана выплатить согласно Международной конвенции, членом которой она является;

правительство утвердило эту сумму".

Посол Ирана заявил, что при Министерстве дорог и городского развития создан штаб, который является ответственным за выплаты семьям погибших, без учета их гражданства.

Катастрофа украинского самолета МАУ в небе над Тегераном

8 января 2020 года в небе над Тегераном две ракеты, запущенные иранскими военными, сбили самолет рейса PS752 МАУ.

Все, кто был на борту, погибли – 176 человек. Из них 11 украинцев – две пассажирки и 9 членов экипажа. До сих пор ни одна из семей не получила компенсации. Иран заявил, что это произошло "случайно".

6 января 2022 года Иран заявил Международной группе по координации и помощи жертвам рейса PS752, что не видит необходимости вести переговоры.

Впоследствии Иран опубликовал заявление, в котором выразил готовность провести двусторонние переговоры со странами, граждане которых погибли в катастрофе. В МИД Ирана заявили, что страна признала причину аварии и "выполнила свои обязанности".

Что касается компенсаций в размере 150 тысяч долларов, то в МИД рассказывали, что сумма не является согласованной . В частности она зависит от результатов расследования и понимания истинных причин катастрофы, готовности Ирана идти на сотрудничество, международной практики.



Главное об авиакатастрофе МАУ / Инфографика 24 канала

Данилов: Авиакатастрофа в Иране – это террористический акт: смотрите видео