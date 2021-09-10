Катастрофа МН17: Венедиктова рассказала, когда будет приговор суда в Гааге

Ирина Венедиктова заявила, что в ноябре 2021 года прокуроры в Гааге скажут заключительную речь по делу о сбитии MH17. Говорится о сбитии малазийского боинга в 2014 году над Донбассом.

По словам Венедиктовой, приговор по делу MH17 ожидают в конце 2022 года. Об этом генпрокурор заявила 10 сентября.

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Венедиктова заявила, когда будет решение в Гааге

Прокуроры в ноябре этого года (2021 года – 24 канал) скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь 2022 года, либо ноябрь 2022 года, либо декабрь 2022 года,

– заверила Венедиктова.

Кстати, 8 сентября генеральный прокурор во время встречи в Гааге со своим нидерландским коллегой Тео Хофстее и его заместителем, руководителем совместной следственной группы Дигной ван Бутцелар заявила – для нее расследование сбития малайзийского боинга рейса MH17 является чрезвычайной ответственностью, ведь, по ее словам, результатов ожидает весь мир.

Они также обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратуры Украины и Нидерландов, а также дальнейшее взаимодействие в деле МН17.

9 сентября суд разрешил демонстрировать фотографии и показывать видео своих близких, или показывать личные вещи. Все это, чтобы продемонстрировать, насколько тяжелое горе постигло сотни невинных людей. Люди, у которых погибли родные, рассказывали о боли утраты.

Кстати, Международный суд не сможет вынести приговор по делу о сбитии малазийского самолета МН17 в этом году. В то же время сейчас называют три даты, когда сможет появиться решение суда в 2022 году:

22 сентября 2022 года;

17 ноября 2022 года;

15 декабря 2022 года.

Кратко о деле МН17

17 июля 2014 года в небе над Донбассом сбили самолет Boeing-777. На борту было 298 пассажиров. Все погибли. Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу 4 фигурантам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

17 июня 2021 года Международный суд завершил этап демонстрации доказательств.



Кратко о трагедии МН17 / Инфографика 24 канала