За словами Венедіктової, вирок у справі MH17 очікують наприкінці 2022 року. Про це генпрокурор заявила 10 вересня.

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Венедіктова заявила, коли буде рішення в Гаазі

Прокурори в листопаді цього року (2021 року – 24 канал) скажуть свою завершальну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022 року, або листопад 2022 року, або грудень 2022 року,

– запевнила Венедіктова.

До речі, 8 вересня генеральна прокурорка під час зустрічі в Гаазі зі своїм нідерландським колегою Тео Хофстее та його заступницею, керівником спільної слідчої групи Дігною ван Бутцелар заявила – для неї розслідування збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 є надзвичайною відповідальністю, адже, за її словами, результатів очікує весь світ.

Вони також обговорили питання міжнародно-правового співробітництва між органами прокуратурами України та Нідерландів, а також подальшу взаємодію у справі МН17.

Зверніть увагу! 9 вересня суд дозволив демонструвати фотографії та показувати відео своїх близьких, або показувати особисті речі. Усе це, щоби продемонструвати, наскільки тяжке горе спіткало сотні невинних людей. Люди, у яких загинули рідні, розповідали про біль втрати.

До речі, Міжнародний суд не зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 цього року. Натомість зараз називають три дати, коли зможе з'явитися рішення суду в 2022 році:

22 вересня 2022 року;

17 листопада 2022 року;

15 грудня 2022 року.

Коротко про справу МН17

17 липня 2014 року в небі над Донбасом збили літак Boeing-777. На борту було 298 пасажирів. Усі загинули. Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі 4 фігурантам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

17 червня 2021 року Міжнародний суд завершив етап демонстрації доказів.



Коротко про трагедію МН17 / Інфографіка 24 каналу