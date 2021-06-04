Катастрофа самолета МАУ: Иран предлагает по 150 тысяч долларов украинским семьям жертв

Во время переговоров в Киеве иранская делегация предложила компенсацию семьям погибших украинцев, находившихся на борту самолета МАУ. Говорится о 150 тысячах долларов. Эту информацию представители Тегерана просят донести до близких и родных жертв авиакатастрофы.
Как отметили, в иранском посольстве в Украине, состоялся третий тур переговоров между заместителями глав МИД Ирана и Украины. Напряженные переговоры продолжались два дня.
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Во время переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся уголовных производств и технических вопросов, в том числе, авиационных и вопросов безопасности полетов, а также окончательный отчет Ирана,
– говорится в заявлении дипведомства.
Иран предлагает по 150 тысяч долларов компенсации
Иран заявил о готовности заплатить по 150 тысяч долларов компенсации семьям украинских жертв сбития самолета МАУ. Украинских чиновников просили донести это до ведома потерпевшей стороны.Важно! Тегеран не признал совместную группу с участием Украины, Канады, Швеции и Бельгии, которая занимается координацией усилий для переговоров относительно крушения.
Тегеран выразил требования относительно вопросов обсуждения
Иранская сторона заявила принципиально, что не признает эту группу как сторону переговоров и выразила свое недовольство непрофессиональным поведением и враждебной позицией некоторых из этих стран,
– отметили в посольстве Ирана.
Несмотря на заявления посольства о конструктивности переговоров, к договоренности относительно следующего раунда так и не пришли. Тегеран хочет отвечать только на те вопросы, которые не задавали ранее, а также хочет, чтобы они не противоречили "иранскому законодательству".
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Отметим, что ранее украинская сторона заявила, что во время переговоров с Ираном будет требовать официальное подтверждение того, что следствие по делу завершено. Также официальный Киев хочет услышать детали по судебному слушанию.
Что известно о расследовании катастрофы самолета МАУ
- Самолет авиакомпании МАУ сбили 2 ракетами над Тегераном 8 января 2020 года. На борту были 176 человек, все они погибли.
- В феврале 2021 года Иран обнародовал технический отчет по катастрофе. Однако украинская сторона направила много замечаний к документу.
- По состоянию на конец мая Тегеран не предоставил имен подозреваемых в трагедии.
- Правозащитники также сообщили, что семьям жертв угрожали в Иране.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала