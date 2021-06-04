Катастрофа самолета МАУ: Иран предлагает по 150 тысяч долларов украинским семьям жертв

Во время переговоров в Киеве иранская делегация предложила компенсацию семьям погибших украинцев, находившихся на борту самолета МАУ. Говорится о 150 тысячах долларов. Эту информацию представители Тегерана просят донести до близких и родных жертв авиакатастрофы.

Как отметили, в иранском посольстве в Украине, состоялся третий тур переговоров между заместителями глав МИД Ирана и Украины. Напряженные переговоры продолжались два дня.

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Во время переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся уголовных производств и технических вопросов, в том числе, авиационных и вопросов безопасности полетов, а также окончательный отчет Ирана,

– говорится в заявлении дипведомства.

Иран предлагает по 150 тысяч долларов компенсации

Иран заявил о готовности заплатить по 150 тысяч долларов компенсации семьям украинских жертв сбития самолета МАУ. Украинских чиновников просили донести это до ведома потерпевшей стороны.

Тегеран выразил требования относительно вопросов обсуждения

Тегеран не признал совместную группу с участием Украины, Канады, Швеции и Бельгии, которая занимается координацией усилий для переговоров относительно крушения.

Иранская сторона заявила принципиально, что не признает эту группу как сторону переговоров и выразила свое недовольство непрофессиональным поведением и враждебной позицией некоторых из этих стран,

– отметили в посольстве Ирана.

Несмотря на заявления посольства о конструктивности переговоров, к договоренности относительно следующего раунда так и не пришли. Тегеран хочет отвечать только на те вопросы, которые не задавали ранее, а также хочет, чтобы они не противоречили "иранскому законодательству".

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Отметим, что ранее украинская сторона заявила, что во время переговоров с Ираном будет требовать официальное подтверждение того, что следствие по делу завершено. Также официальный Киев хочет услышать детали по судебному слушанию.

Что известно о расследовании катастрофы самолета МАУ

Самолет авиакомпании МАУ сбили 2 ракетами над Тегераном 8 января 2020 года. На борту были 176 человек, все они погибли.

В феврале 2021 года Иран обнародовал технический отчет по катастрофе. Однако украинская сторона направила много замечаний к документу.

По состоянию на конец мая Тегеран не предоставил имен подозреваемых в трагедии.

Правозащитники также сообщили, что семьям жертв угрожали в Иране.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала