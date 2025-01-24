Мазут с российских танкеров добрался до берегов Одесской области: ученый показал кадры

После штормов на песчаной пересыпи в рекреационной зоне "Катранка", что в Одесской области, появилось много мазута. Он вылился во время аварии двух российских танкеров в Керченском проливе.

Отметим, что два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонули 15 декабря 2024 года, что привело к утечке нефтепродуктов и вызвало экологическую угрозу. Сейчас мазут добрался до берегов Одесской области, передает 24 Канал со ссылкой на ученого Ивана Русева.

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Какая экологическая ситуация вблизи берегов Одесской области

Ученый говорит, что после штормов на песчаную пересыпь в рекреационной зоне "Катранка" возле Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы" вынесло мазут на расстоянии 25 – 40 метров от моря.

Я писал, что последствия таких экологических катастроф не имеют границ и что тысячи тонн мазута, который вылился в море, вызовут большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия,

– сообщает Русев.

Он добавляет, что ранее также была найдена птица в мазуте. Ее направили на исследование в Украинский Центр экологии моря, чтобы выявить, имеет ли это связи с мазутом в Черном море после аварии российских танкеров. Однако, по словам ученого, руководитель центра отказался сделать исследование.

Русев также говорит, что сейчас команда нацпарка проводит обследование различных участков пересыпи.

В то же время в комментарии "Суспільне Одеса" в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщили, что обращений об обнаружении загрязнения на одесском побережье не было. Однако заявили, что осуществят выезд для фиксации и отбора проб воды.

Директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина также говорит, что область готова реагировать на эти загрязнения. Она добавляет, что еще 10 января ОВА сообщила все прибрежные районы и общины о вероятности того, что мазут доберется до берегов Одесской области.

Отметим, что мазут из российских танкеров также уничтожает рыбу и птиц в Крыму. Там оккупационные власти объявили чрезвычайное положение.

Напомним, что 15 января из-за шторма в Керченском проливе случилась авария с двумя российскими танкерами. Судна перевозили по 4 тысячи тонн мазута. В результате катастрофы часть нефтепродуктов вытекла в воду, образовав черные пятна.

Среди возможных причин аварии тогда следствие рассматривало сильный шторм и ошибку экипажей в управлении суднами.