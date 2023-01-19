Летчик предположил причины падения вертолета в Броварах: их несколько
Авиакатастрофа в Броварах, в которой погибло руководство МВД, могло быть вызвано отказом авиатехники из-за конструкционных неисправностей или внешнего воздействия. Точную причину должно сообщить следствие после экспертизы узлов вертолета.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, есть несколько версий причины крушения, но основной версией такого рода является отказ авиатехники.
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Что произошло с вертолетом
Помимо версии с отказом в авиатехнике, Роман Свитан рассматривает версию ошибки техники пилотирования.
Она в принципе тоже есть в рабочем режиме, ее будут просматривать, я думаю, определенные самописцы остались. Проверят работу лётного состава и комиссия вынесет свой вердикт,
– сказал Свитан.
По мнению полковника ВСУ, уже после проведения комиссии станет ясно, что именно привело к такого рода развитию событий.
Роман Свитан рассказал, что могло произойти с вертолетом в Броварах: смотрите видео
В то же время у военного эксперта возникли вопросы относительно того, почему вертолет пролетал на такой низкой высоте, ведь над городами, как правило, вертолеты и самолеты пролетают на значительно более высокой высоте.
Я пролетал и на вертолетах, и на истребителях, и на боевых вертолетах. Если бы я вышел на город, с меня бы сняли погоны и минимум, я бы уже не служил,
– сказал Свитан.
Роман Свитан отметил, что нужно узнать кто прокладывал вертолет такой маршрут и что он делал над городом.
Мог ли вертолет быть неисправным
Разбившийся в Броварах Борт был поставлен из Франции. Несколько лет назад в Украину завезли новые и б/у вертолеты для ГСЧС. Роман Свитан рассказал, что сама по себе это очень хорошая техника.
Это вертолет, хорошо выполнявший свои задачи, он действительно когда-то был разработан для транспортировки большого количества людей, например, на те же буровые платформы для выполнения задач служб по чрезвычайным ситуациям.
– отметил полковник ВСУ.
Также Свитан рассказал, что эти вертолеты очень хвалят украинские пилоты и имеют о нем хорошие отзывы. Недостатки, по словам эксперта, есть во всей технике, потому что она в процессе эксплуатации доводится до определенного состояния, но, как отметил лётчик-инструктор, в этом нет проблемы и это вполне нормальный подход.
Что произошло в Броварах
- Утром 18 января, частично задев детский сад, в котором находились дети и взрослые, упал вертолет с руководством МВД на борту. Все находившиеся в воздушном судне погибли также пострадали люди, которые были в детском саду и на улице.
- Российская пропаганда моментально стала распространять лживые версии о сбитии вертолета своей же ПВО или некачественной техникой, закупленной в 2018 году во Франции.
- В результате катастрофы погиб ребенок 2017 года рождения. Из-за падения вертолета она получила травмы несовместимых с жизнью.