Катастрофа на железной дороги в Германии, среди пассажиров – 5 украинцев: в каком они состоянии

В воскресенье, 27 июля, вблизи города Ридлинген региональный экспресс с, по меньшей мере, 100 пассажирами сошел с рельсов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Среди пассажиров находились, в частности 5 граждан Украины. Об этом 24 Каналу рассказали в МИД. Там сообщили, в каком состоянии находятся украинцы.

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Что рассказали в МИД?

Согласно данным Генерального консульства Украины в Мюнхене, 27 июля вблизи города Ридлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) региональный экспресс с, по меньшей мере, 100 пассажирами, который двигался по маршруту Ройтлинген – Ульм, сошел с рельсов.

В результате инцидента 3 человека погибли. По предварительным данным, погибли машинист и 2 сотрудников железной дороги.

Также еще около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Указывается, что 25 из них находятся в тяжелом состоянии.

В МИД сообщили, что среди пассажиров находились, в частности 5 граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с 2-мя несовершеннолетними детьми.

Все граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет. Граждане Украины среди погибших – отсутствуют,

– сообщили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что консулы готовы оказывать необходимое содействие.

Сейчас причины инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Мюнхене.