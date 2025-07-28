Серед пасажирів перебували, зокрема 5 громадян України. Про це 24 Каналу розповіли в МЗС. Там повідомили, в якому стані перебувають українці.
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Що розповіли в МЗС?
Відповідно до даних Генерального консульства України в Мюнхені, 27 липня поблизу міста Рідлінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами, який рухався за маршрутом Ройтлінген – Ульм, зійшов з рейок.
Внаслідок інциденту 3 осіб загинуло. За попередніми даними, загинули машиніст та 2 співробітників залізниці.
Також ще близько 50 людей зазнали поранення різного ступеню тяжкості. Вказується, що 25 з них перебувають у важкому стані.
В МЗС повідомили, що серед пасажирів перебували, зокрема 5 громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з 2-ма неповнолітніми дітьми.
Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих – відсутні,
– повідомили в МЗС.
У відомстві підкреслили, що консули готові надавати необхідного сприяння.
Наразі причини інциденту встановлюються. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені.