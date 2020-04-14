Катастрофа самолета МАУ в Иране: Офис генпрокурора назначил комплексную экспертизу
Офис генерального прокурора настаивает на создании международной следственной группы по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года. Также прокуроры назначили комплексную криминалистическую экспертизу.
Цель проведения экспертизы – детально выяснить причины авиакатастрофы, в частности, обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В уголовном производстве также проанализируют информацию о рейсах, которые совершили до вылета Боинга-737 из аэропорта Тегерана.
До сих пор неизвестно, когда проанализируют информацию с бортовых самописцев. Из-за пандемии коронавируса в мире и карантинных ограничений анализ черных ящиков отложили.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января.
- Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
- Президент Ирана Рухани попросил прощения и пообещал наказать виновных.
- Украина требует полной компенсации и возврата черных ящиков самолета.
- Недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбитие самолета МАУ под Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали. В ответ Украина заявила, что ждет немедленных объяснений, почему виновные до сих пор на свободе.
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