Катастрофа самолета МАУ в Иране: Офис генпрокурора назначил комплексную экспертизу

Офис генерального прокурора настаивает на создании международной следственной группы по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года. Также прокуроры назначили комплексную криминалистическую экспертизу.

Цель проведения экспертизы – детально выяснить причины авиакатастрофы, в частности, обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В уголовном производстве также проанализируют информацию о рейсах, которые совершили до вылета Боинга-737 из аэропорта Тегерана.

До сих пор неизвестно, когда проанализируют информацию с бортовых самописцев. Из-за пандемии коронавируса в мире и карантинных ограничений анализ черных ящиков отложили.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января.

Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Президент Ирана Рухани попросил прощения и пообещал наказать виновных.

Украина требует полной компенсации и возврата черных ящиков самолета.

Недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбитие самолета МАУ под Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали. В ответ Украина заявила, что ждет немедленных объяснений, почему виновные до сих пор на свободе.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала