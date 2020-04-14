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      Катастрофа самолета МАУ в Иране: Офис генпрокурора назначил комплексную экспертизу

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      Офис генпрокурора назначил комплексную экспертизу катастрофы / 112 Украина

      Офис генерального прокурора настаивает на создании международной следственной группы по авиакатастрофе самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года. Также прокуроры назначили комплексную криминалистическую экспертизу.

      Цель проведения экспертизы – детально выяснить причины авиакатастрофы, в частности, обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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      В уголовном производстве также проанализируют информацию о рейсах, которые совершили до вылета Боинга-737 из аэропорта Тегерана.

      До сих пор неизвестно, когда проанализируют информацию с бортовых самописцев. Из-за пандемии коронавируса в мире и карантинных ограничений анализ черных ящиков отложили.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

      Авіакатастрофа в Ірані
      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины авиация Иран Офис генпрокурора Расследования Авиакатастрофа МАУ в Иране
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