Катастрофа літака МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора призначив комплексну експертизу
Офіс генерального прокурора наполягає на створенні міжнародної слідчої групи щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року. Також прокурори призначили комплексну криміналістичну експертизу.
Мета проведення експертизи – детально з’ясувати причини авіатрощі, зокрема, обставини влучення ракети ТОР-М1. Про це повідомляє пресслужба відомства.
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У кримінальному провадженні також проаналізують інформацію про рейси, які здійснили до вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерана.
Досі невідомо, коли проаналізують інформацію з бортових самописців. Через пандемію коронавірусу у світі та карантинні обмеження аналіз чорних скриньок відклали.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.
- Нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ під Тегераном. Він також похвалився тим, що причетних до трагедії людей не заарештували. У відповідь Україна заявила, що чекає негайних пояснень, чому винні досі на волі.
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