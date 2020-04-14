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      Катастрофа літака МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора призначив комплексну експертизу

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      Офіс генпрокурора призначив комплексну експертизу катастрофи / 112 Україна

      Офіс генерального прокурора наполягає на створенні міжнародної слідчої групи щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року. Також прокурори призначили комплексну криміналістичну експертизу.

      Мета проведення експертизи – детально з’ясувати причини авіатрощі, зокрема, обставини влучення ракети ТОР-М1. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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      У кримінальному провадженні також проаналізують інформацію про рейси, які здійснили до вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерана.

      Досі невідомо, коли проаналізують інформацію з бортових самописців. Через пандемію коронавірусу у світі та карантинні обмеження аналіз чорних скриньок відклали.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

      Авіакатастрофа в Ірані
      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Іран авіація Офіс генпрокурора Розслідування Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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