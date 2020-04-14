Катастрофа літака МАУ в Ірані: Офіс генпрокурора призначив комплексну експертизу

Офіс генерального прокурора наполягає на створенні міжнародної слідчої групи щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року. Також прокурори призначили комплексну криміналістичну експертизу.

Мета проведення експертизи – детально з’ясувати причини авіатрощі, зокрема, обставини влучення ракети ТОР-М1. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У кримінальному провадженні також проаналізують інформацію про рейси, які здійснили до вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерана.

Досі невідомо, коли проаналізують інформацію з бортових самописців. Через пандемію коронавірусу у світі та карантинні обмеження аналіз чорних скриньок відклали.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.

Нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ під Тегераном. Він також похвалився тим, що причетних до трагедії людей не заарештували. У відповідь Україна заявила, що чекає негайних пояснень, чому винні досі на волі.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу