В телеграм-канале “Крымский ветер” отметили, что атаку на ракетный катер “Ивановец” совершили на восточном побережье оккупированного полуострова. Это судно оккупантов является довольно редким.

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В сети опубликовали координаты места подбития "Ивановца"

Представители телеграм-канала "Крымский ветер" отметили, что с помощью довольно оригинального метода, а именно астрономического, OSINT-исследователи определили координаты точки наблюдения, то есть дрона, с которого велась съемка, а также азимут его движения на катер "Ивановец".

Координаты: 45.3106, 32.8153 – это к западу от озера Донузлав, примерно в 13,5 километра от входа в бухту,

– отметили в телеграм-канале.

Также в сети опубликовали спутниковые снимки, как именно выглядело место попадания по вражескому судну. По предварительным данным, этот катер пошел на дно вслед за крейсером "Москва"



Место поражения российского катера "Ивановец" / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Представители телеграм-канала также напомнили, что "Ивановец" атаковали шестью морскими дронами MAGURA V5 украинского производства.

Катер "Ивановец" подбили возле Крыма