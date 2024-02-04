У телеграм-каналі "Кримський вітер" зазначили, що атаку на ракетний катер "Івановєц" здійснили на східному узбережжі окупованого півострова. Це судно окупантів є доволі рідкісним.
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У мережі опублікували координати місця підбиття "Івановця"
Представники телеграм-каналу "Кримський вітер" зазначили, що за допомогою досить оригінального методу, а саме астрономічного, OSINT-дослідники визначили координати точки спостереження, тобто дрона, з якого велося фільмування, а також азимут його руху на катер "Івановєц".
Координати: 45.3106, 32.8153 – це на захід від озера Донузлав, приблизно за 13,5 кілометра від входу в бухту,
– зазначили у телеграм-каналі.
Також у мережі опублікували супутникові знімки, як саме виглядало місце попадання по ворожому судну. За попередніми даними, цей катер пішов на дно вслід за крейсером "Москва"
Місце ураження російського катера "Івановєц" / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Представники телеграм-каналу також нагадали, що "Івановєц" атакували шістьма морськими дронами MAGURA V5 українського виробництва.
Катер "Івановєц" підбили біля Криму
- Вдень 1 лютого стало відомо, що спецпризначенці ГУР знищили російський катер "Івановєц". Вартість втраченого державою-агресоркою корабля становить орієнтовно 60 – 70 мільйонів доларів.
- Згодом стало відомо, що цей катер міг бути озброєний протикорабельними ракетами типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів. Також на цьому російському судні могли перебувати 40 моряків.
- Прокоментував знищення катера "Івановєц" й Володимир Зеленський. Президент наголосив, що це ефектне поповнення російського придонного флоту.
- Зрештою начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що окупанти досі ведуть рятувально-пошукову операцію екіпажу, який був на судні. Тому остаточні результати атаки по судну стануть відомі трохи згодом.