Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував 24 Каналу чергову перемогу України в Чорному морі. За його словами, наші бійці виявили неабиякий професіоналізм.

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"Зверніть увагу, що дрон влучає в те саме місце, куди влучив попередній. Ви уявляєте собі ювелірність цієї операції? Як уміло керували наші оператори цими дронами!" – наголосив Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що катер "Івановєц" атакували морськими дронами українського виробництва MAGURA V5. Унаслідок шести прямих влучань у корпус судно перекинулось на корму й затонуло.

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На думку політтехнолога, катер "Івановєц" є втіленням самої країни-агресорки, яка хоче мати вигляд сильної та незборимої, але насправді слабка.

Те, як кілька маленьких дронів змогли упідводнити великий корабель, може стати черговим символом боротьби проти російських загарбників. Дарма що ворог переважає кількістю, Україна має інші переваги, з якими може перемогти.

Важлива деталь. Операція українських розвідників стала можливою завдяки підтримці Мінцифри й платформи United24.

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