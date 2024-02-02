Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал 24 Каналу очередную победу Украины в Черном море. По его словам, наши бойцы проявили большой профессионализм.

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"Обратите внимание, что дрон попадает в то же место, куда попал предыдущий. Вы представляете себе ювелирность этой операции? Как умело управляли наши операторы этими дронами!" – подчеркнул Тизенгаузен.

Обратите внимание! Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что катер "Ивановец" атаковали морскими дронами украинского производства MAGURA V5. В результате шести прямых попаданий в корпус судно перевернулось на корму и затонуло.

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По мнению политтехнолога, катер "Ивановец" является воплощением самой страны-агрессора, которая хочет выглядеть сильной и непобедимой, но на самом деле слабая.

То, как несколько маленьких дронов смогли потопить большой корабль, может стать очередным символом борьбы против российских захватчиков. Несмотря на то что враг превосходит количеством, Украина имеет другие преимущества, с которыми может победить.

Важная деталь. Операция украинских разведчиков стала возможной благодаря поддержке Минцифры и платформы United24.

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