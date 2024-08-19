Враг обстрелял Казачью Лопань на Харьковщине из танка: есть раненые

Российские оккупанты обстреляли из танка поселок Казачья Лопань Дергачевской городской громады Харьковской области. К сожалению, есть раненые люди.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили ориентировочно в 13:19 и продолжалась она до 14:34 19 августа. В ночь на 19 августа Россия атаковала также гражданскую инфраструктуру в Богодуховском и Харьковском районах области.

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Что известно об обстреле поселка из танка

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко рассказал, что в 14:33 россияне обстреливали Казачью Лопань из танка.

Есть информация о раненой местной жительнице. Данные уточняются,

– сказал чиновник.

Он попросил жителей Казачьей Лопани находиться в укрытиях. Ведь это может спасти жизнь.

Вячеслав Задоренко в 15:49 написал, что по обновленной информации, в результате танковых ударов по Казачьей Лопани ранены двое гражданских лиц – 50-летняя женщина и 54-летний мужчина. Они в среднем состоянии, медики им помогают.

"В течение последних трех часов вражеский танк нанес по поселку не менее 10 ударов, повредив частные дома и энергетическую инфраструктуру. На месте попаданий возникли пожары, над локализацией которых работают подразделения ГСЧС", – заявил глава Дергачевской городской военной администрации.

Чиновник в очередной раз призвал людей быть осторожными, потому что угроза повторных ударов очень высока.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 19 августа заявил, что оккупанты ударили по Казачьей Лопани Дергачевской громады также ориентировочно в 3:15 19 августа.

В результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала,

– сказал глава ОВА.

По его словам, за минувшие сутки оккупанты атаковали Изюмский и Купянский районы. К сожалению, в результате обстрелов получила взрывное ранение 52-летняя женщина.