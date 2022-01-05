В казахском Актобе возле админздания прогремели взрывы: пострадали люди

В городе Актобе в Казахстане протестующие пытались захватить администрацию штурмом. Там прогремели несколько мощных взрывов. В результате пострадал мужчина.

Вблизи администрации города Актобе на западе Казахстана 5 января собралось много протестующих.

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Взрывы и пострадавшие в Актобе

Там раздалось несколько мощных взрывов, все вокруг в дыму.

В результате пострадал мужчина. Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором видно, что несколько человек несут потерпевшего, у которого окровавлена голова.

Взрывы возле администрации Актобе: смотрите видео

В результате взрыва пострадал мужчина: смотрите видео (18+)

Внимание: содержит шок-контент

Протестующие получили ранения ноги

В телеграме "Протесты в мире" обнародовали кадры, на которых видно, что у одного из протестующих сильно ранена нога. Это произошло из-за взрыва светошумовой гранаты.

Еще один митингующий получил ранение из-за того, что в него попали резиновые пули.

Раненые участники акции: смотрите видео (18+)

Внимание: содержит шок-контент

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