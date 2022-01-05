В казахском Актобе возле админздания прогремели взрывы: пострадали люди
В городе Актобе в Казахстане протестующие пытались захватить администрацию штурмом. Там прогремели несколько мощных взрывов. В результате пострадал мужчина.
Вблизи администрации города Актобе на западе Казахстана 5 января собралось много протестующих.
Узнайте больше Отставка правительства и стычки с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане
Взрывы и пострадавшие в Актобе
Там раздалось несколько мощных взрывов, все вокруг в дыму.
В результате пострадал мужчина. Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором видно, что несколько человек несут потерпевшего, у которого окровавлена голова.
Взрывы возле администрации Актобе: смотрите видео
В результате взрыва пострадал мужчина: смотрите видео (18+)
Внимание: содержит шок-контент
Протестующие получили ранения ноги
- В телеграме "Протесты в мире" обнародовали кадры, на которых видно, что у одного из протестующих сильно ранена нога. Это произошло из-за взрыва светошумовой гранаты.
- Еще один митингующий получил ранение из-за того, что в него попали резиновые пули.
Раненые участники акции: смотрите видео (18+)
Внимание: содержит шок-контент
Протесты в Казахстане: главное
- В городах Казахстана продолжаются протесты. Поводом для них явилось повышение в почти 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем, Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти.
- Власти пошли на уступки: цену на ресурс снизили, а действующее правительство было отправлено в отставку. Но протестующие с улиц не уходят. Похоже, цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.
- Между митингующими и правоохранителями вспыхивают стычки. Власти официально сообщили о почти 200 пострадавших, большинство – полицейских.
- В Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях был введен режим чрезвычайного положения.
- Протестующие жгут машины полиции, раздаются звуки взрывов светошумовых гранат. Участники акции захватили администрацию в Алматинской области, там вспыхнул пожар. В сети также появилась информация, что протестующие открыли огонь по военным.
- Старую резиденцию президента в Алматы также охватил пожар, ее взяли штурмом.
- В результате, на фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет.
Важно – протесты в Казахстане: все, что нужно знать – смотрите видео