Казахстан – в огне и протестах: как реагируют украинцы в соцсетях

Казахстан охватили масштабные протесты. Несмотря на то, что правительство ушло в отставку, акции продолжаются: в стране пылают админздания и отключили интернет. В Украине Казахстан стал топ-темой не только для новостей, а для обсуждений в соцсетях.

События в Казахстане пользователи сравнивают с протестами в Беларуси, а также в Украине в 2014 году. Реакции в соцсетях попытался собрать 24 канал.

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Главное требование – отставка клана Назарбаева

В основном украинцы выступают в поддержку казахского народа, который еще 3 января вышел на улицы. Как отметил блогер и журналист Денис Казанский, первоочередной причиной демонстраций был рост цен на автомобильный газ, однако требования – гораздо глобальнее.

Власти попытались отыграть назад и быстро отменили подорожание. Но теперь уже поздно. Народ выдвигает политические требования. И главная из них – это отставка клана Назарбаева, который находится у власти 30 лет,

– пояснил Казанский.

Казанский подчеркнул, что закончилась еще одна сказка про эффективную экономику и стабильность". Даже если властям Казахстана удастся подавить эти протесты, то недовольство диктатурой очевидно.

Казанский опубликовал мем с Виктором Януковичем. Мол, о том, что будет происходить в Казахстане, предупреждал и беглый экс-президент.



О протестах предупреждал Янукович / Изображение из фейсбука Казанского

Сенцов поддерживает казахских протестующих

На поддержку казахских протестующих выступил и бывший пленник Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов.

Казахские протестующие, не теряя времени, сразу перешли к активным действиям. Так держать,

– написал Сенцов.

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30 лет никакого инакомыслия

Соглашается с тем, что причина совсем не в цене на газ и политический эксперт и общественный деятель Андрей Смолий. Он подчеркнул, что таким образом в мире разваливается "российская система координат".

30 лет тоталитарного гнета, уничтожения свободы слова, оппозиции, любого инакомыслия. 30 лет тотального грабежа страны,

– отметил Смолий.

Есть колоссальное преимущество протестующих над силовиками

Журналист и общественный деятель Игорь Луценко сравнил ситуацию в Казахстане с Украиной в конце 2013 года. Он подчеркнул, что сейчас есть колоссальное преимущество протестующих над силовиками – как это было в Украине 1 декабря 2013 года.

Полиция боится что-то делать. Частные самолеты элиты летят на Запад (туда, где хранят свои активы). Не все, видимо, но часть решила подстраховаться,

– добавил Луценко.

В сети сравнивают протесты в Беларуси и Казахстане

Пользователи сравнивают события в Беларуси и в Казахстане. Да, Василий Савчур отметил, что не в обиду белорусам, но именно казахи вызывают стойкое уважение.



Сравнение белорусских и казахских протестов / изображение со страницы Василия Савчура

Всех интересует, насколько замешан Кремль

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заметил специфический аспект. Украина для России была всегда источником нестабильности, а вот Казахстан – наоборот. На фоне 30-летней власти Назарбаева, страна была вроде бы благополучной и это должно было радовать россиян со своей 20-летней диктатурой – на этот раз Путина.

Но если вдруг клан Назарбаева (власть которого с 2019-го маскируют почти абстрактными официальными статусами) сбросят – это же может перекинуться и на Россию,

– добавил Голобуцкий.

Как реагируют на события читатели 24 канала

Читатели 24 канала активно комментируют новости о протестах в Казахстане. Люди выступают в поддержку демонстрантов, отмечая, что они "молодцы", "30 лет запрягали и быстро поехали". Очень обеспокоило украинцев намерение президента Казахстана действовать жестко против митингующих: люди опасаются, что может дойти до таких действий силовиков, как на Майдане в Киеве.

"Он не боится судьбы Чаушеску, ведь пошла коса на камень?"

"Будет жестко против народа? Вот так президент, второй Янукович"

"Очень страшно что туда сейчас засунут свой нос "ихтамнеты", и опять много жертв под предлогом что "ущемляют русских"

Есть и другая позиция: читатели считают, что протесты могут перерасти в беспорядки и мародерство, а с этим власти надо что-то делать. Также некоторые считают, что добившись снижения цены на газ, люди должны были разойтись.

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Главное о протестах в Казахстане:

Протесты стартовали 3 января – из-за повышения цены на газ.

Из-за массовых демонстраций правительство отправили в отставку, стоимость газа вернули к предыдущей.

Однако беспорядки продолжаются – их эпицентром стала Алматы: здесь жгут админздания и машины, слышны выстрелы и взрывы.

И власти и митингующие сообщают о первых погибших.

В стране полностью отключили интернет.

Президент Токаев пригрозил жесткими действиями, также он сам возглавил Совбез страны вместо Назарбаева.

Смотрите видео о том, что происходит в Казахстане:





Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. Цена на него, отметим, в Казахстане в разы меньше украинской. Вместе с тем Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны властей. Вероятно, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.