Пренебрежение территориальной целостностью Украины: Казахстан отправил детей в Крым

В конце апреля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал бороться против сепаратизма в стране в ответ на российские посягательства на северные земли государства. Несмотря на это, сами жители Казахстана не очень уважают территориальную целостность других государств.

Свидетельством тому стала награда казахстанского этапа конкурса юных чтецов "Живая классика". Его победителей, несмотря на действующее законодательство Украины, отправили во временно оккупированный Крым.

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Поездка в Артек в обход законодательства

Как сообщили 3 мая на странице "Русского дома в Астане", десять победителей отправили в украинский "Артек", где состоится финал конкурса. Сам Артек располагается на побережье временно оккупированного украинского полуострова.

Школьники из Астаны, Тараза и Шымкента проведут на берегу Черного моря 24 дня. Что, заметим, интересно, учитывая не только соблюдение украинского законодательства, но и безопасность самих детей, ведь в Крыму все чаще стал расцветать хлопок.

Как сообщили в организации, среди победителей есть и 12-летний Федор Щербаков из Жамбылской области, чей прадед в 30-е годы прошлого века был директором "Артека", а в 42-м "героически погиб в боях под Новороссийском". Однако достаточное ли это объяснение для отправки детей на оккупированные россией украинские земли – вопрос риторический.

Стоит заметить, что за хештегом "ЖиваяКлассика" в фейсбуке можно найти не одно сообщение о награждении победителей конкурса путевкой в "Артек". И награды эти вручали не только в Казахстане, но и в Израиле, Бельгии, Марокко, Таджикистане и т.д.

В "Артек" отправились дети из разных стран / Скриншоты

Ноги растут из России

Отметим, что на фейсбук-странице организации указано, что располагается "Русский дом в Астане" в столице Казахстана по улице Кенесары. На сайте посольства России в Казахстане говорится, что организация является представительством Россотрудничества в этом государстве и занимается реализацией российско-казахстанских проектов в сферах науки, культуры и образования.

Более того, "Фонд Жива классика", который, вероятно, и причастен к конкурсу в Казахстане, занимается, в частности, популяризацией чтения среди детей и подростков, продвижением русского языка и русской культуры за рубежом, а также развитием территории. На сайте фонда указано, что он действует уже 13 лет.

С такими корнями становится более понятным наглое решение касаемо украинских территорий. Однако следует отметить, что нарушение украинского законодательства, очевидно, вызвало волну негодования в сети. Поэтому организация "Русский дом в Астане" ограничила возможность комментировать сообщение и даже пересматривать уже имеющиеся реакции на свое наглое поведение.



"Русский дом в Астане" ограничил доступ к комментариям / Скриншот