Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что сдержанность Украины продиктована прежде всего интересами американской компании Chevron. По его словам, именно гарантии для США являются главным ориентиром для Киева, а не геополитические прихоти Астаны.

Что Украине делать с Казахстаном?

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" отметил, что Казахстан пытается сохранить баланс и не впасть полностью в экономическую и политическую зависимость от Китая. Участие американского нефтяного бизнеса в КТК дает Астане такую возможность, а для Украины это является первоочередным обязательством перед партнерами в Вашингтоне.

Мы сделали это не столько для Казахстана, сколько для американской компании Chevron. Прежде всего наше обещание касалось именно американцев. То есть здесь для нас важнее не столько сам Казахстан и его пожелания, сколько американские интересы, потому что мы пообещали,

– подчеркнул он.

Жовтенко убежден, что Казахстан не будет заниматься демпингом и будет продавать России продукты нефтепереработки по максимально высоким ценам. В этой ситуации повторится сценарий с Индией, которая закупала дешевое российское сырье, а затем продавала стране-агрессору бензин и дизель в три раза дороже.

Если Казахстан хочет зарабатывать, пусть зарабатывает по полной. Пусть россияне платят максимально возможную цену. И лучше пусть они переплатят Казахстану, который эти деньги не конвертирует в что-то, угрожающее Украине, чем Россия заплатит Ирану или Северной Корее за оружие,

– отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в условиях гибридной войны политика безопасности приобретает гибкость. Украине важно использовать такие схемы в своих интересах, ведь дополнительные расходы истощают российский бюджет и сокращают финансовые возможности агрессора.

Жовтенко проанализировал ситуацию с Казахстаном: смотрите видео

Добавим, что в июле этого года Казахстан разрешил экспортировать в Россию вдвое больше бензина. Однако важно, что поставщики опасаются попасть под европейские или другие западные санкции. В результате страна-агрессор получила топливо лишь с небольшого НПЗ.