Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що стриманість України продиктована насамперед інтересами американської компанії Chevron. За його словами, саме гарантії для США є головним орієнтиром для Києва, а не геополітичні забаганки Астани.

Що Україні робити з Казахстаном?

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" зазначив, що Казахстан намагається втримати баланс і повністю не завалитися в економічну та політичну залежність від Китаю. Участь американського нафтового бізнесу в КТК дає Астані таку можливість, а для України це є першочерговим зобов'язанням перед партнерами у Вашингтоні.

Ми це зробили не стільки для Казахстану, скільки для американської компанії Chevron. Насамперед наша обіцянка стосувалася саме американців. Тобто тут менше нам важить сам Казахстан і його побажання, скільки важливі американські інтереси, бо ми пообіцяли,

– наголосив він.

Жовтенко переконаний, що Казахстан не демпінгуватиме й продаватиме Росії продукти нафтопереробки за максимально високими цінами. У цій ситуації повториться сценарій з Індією, яка купувала дешеву російську сировину, а потім продавала країні-агресорці бензин та дизель втричі дорожче.

Якщо Казахстан хоче заробляти, то хай заробляє по повній. Хай росіяни платять максимальну ціну, яку тільки можливо. І краще вони переплатять Казахстану, який ці гроші не конвертує у щось загрожуюче Україні, ніж Росія заплатить Ірану чи Північній Кореї за зброю,

– зауважив він.

Експерт підкреслив, що в умовах гібридної війни безпекова політика набуває гнучкості. Україні важливо використовувати такі схеми на свою користь, адже додаткові витрати виснажують російський бюджет і зменшують фінансові можливості агресора.

Жовтенко проаналізував ситуацію щодо Казахстану: дивіться відео

Додамо, що у липні цього року Казахстан дозволив експортувати до Росії вдвічі більше бензину. Однак важливо, що постачальники побоюються потрапити під європейські або інші західні санкції. В результаті, країна-агресорка отримала пальне лише з невеличкого НПЗ.