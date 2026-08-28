Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що стриманість України продиктована насамперед інтересами американської компанії Chevron. За його словами, саме гарантії для США є головним орієнтиром для Києва, а не геополітичні забаганки Астани.
Що Україні робити з Казахстаном?
Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" зазначив, що Казахстан намагається втримати баланс і повністю не завалитися в економічну та політичну залежність від Китаю. Участь американського нафтового бізнесу в КТК дає Астані таку можливість, а для України це є першочерговим зобов'язанням перед партнерами у Вашингтоні.
Ми це зробили не стільки для Казахстану, скільки для американської компанії Chevron. Насамперед наша обіцянка стосувалася саме американців. Тобто тут менше нам важить сам Казахстан і його побажання, скільки важливі американські інтереси, бо ми пообіцяли,
– наголосив він.
Жовтенко переконаний, що Казахстан не демпінгуватиме й продаватиме Росії продукти нафтопереробки за максимально високими цінами. У цій ситуації повториться сценарій з Індією, яка купувала дешеву російську сировину, а потім продавала країні-агресорці бензин та дизель втричі дорожче.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Якщо Казахстан хоче заробляти, то хай заробляє по повній. Хай росіяни платять максимальну ціну, яку тільки можливо. І краще вони переплатять Казахстану, який ці гроші не конвертує у щось загрожуюче Україні, ніж Росія заплатить Ірану чи Північній Кореї за зброю,
– зауважив він.
Експерт підкреслив, що в умовах гібридної війни безпекова політика набуває гнучкості. Україні важливо використовувати такі схеми на свою користь, адже додаткові витрати виснажують російський бюджет і зменшують фінансові можливості агресора.
Жовтенко проаналізував ситуацію щодо Казахстану: дивіться відео
Додамо, що у липні цього року Казахстан дозволив експортувати до Росії вдвічі більше бензину. Однак важливо, що постачальники побоюються потрапити під європейські або інші західні санкції. В результаті, країна-агресорка отримала пальне лише з невеличкого НПЗ.