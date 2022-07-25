Казахстан усиливает свою армию, опасаясь войны с россией, – WSJ

Казахстан решил увеличить оборонный бюджет. Решение было принято из-за войны, которую россия начала против Украины.

Ведь Казахстан является единственной страной Азии, имеющей границу с россией. Следует отметить, что из-за российской агрессии Польша планирует создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО в Европе.

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Казахстан усиливает свою армию

Из-за нападения россии на Украину Казахстан решил увеличить свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге, что равняется ориентировочно 918 миллионам долларов.

По данным неназванного высокопоставленного чиновника, часть средств будет направлена на увеличение военных резервов страны.

Представьте, если бы у них (говорится о россии – 24 канал) не было Украины. Мы будем следующими?

– сказал чиновник.

Кроме того, издание сообщило, что высокопоставленный чиновник в одной из стран Центральной Азии отметил, что страх перед российскими амбициями только растет. Это при том, что некоторые на Западе уверены, что российская армия стала безопасным противником.

Кратко об изменении взглядов в Казахстане

Зимой 2022 в Казахтане вспыхнули массовые протесты. Подавить их власти страны попросили страны ОДКБ (говорится о россии, беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане). Тогда армия этих стран приостановила волны протестов.

Однако уже в июле президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в присутствии Владимира путина заявил, что не признает квазиреспублики на Донбассе.

Впоследствии российский оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что Токаев фактически заявил, что путин – никто. Гудков назвал президента Казахстана чемпионом по унижению путина.

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