В Казахстане обрушился подъезд жилого дома: есть жертва и много пострадавших

В Жанаозене в Казахстане в жилом доме взорвался газ. В результате этого есть много пострадавших и погибший.

Взрыв газа произошел 17 апреля около 5 часов утра. В результате этого обрушился подъезд, в то же время пожара не было. Об этом сообщили в МЧС Казахстана, информирует 24 Канал.

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Что произошло в Казахстане

Как стало известно, во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 2-этажном жилом доме произошел взрыв газового баллона. Пожара не было, обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров.

Взрыв газа в Казахстане: смотрите видео

По предварительным данным, пострадали 11 человек – их передали работникам медицинской службы. Позже сообщили, что один человек погиб, еще как минимум 12 пострадали при взрыве.

Число пострадавших растет

По состоянию на 10 утра известно, что из-под завалов живыми достали 4 человека и четверо погибших. Среди погибших 3-летний ребенок. Число пострадавших в настоящее время составляет 17 человек. Всего госпитализированы 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Спасатели продолжают разбирать завалы – под ними все еще находятся жильцы дома, среди которых дети.



Взрыв газа в Казахстане / фото МЧС Казахстана

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологи, 10 единиц техники ГНС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.



В результате взрыва есть пострадавшие / фото МЧС Казахстана

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