Казахстан запустил тренд отделения от россии в ОДКБ, – эксперт-международник

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сопротивляется засилью российского влияния. Да, в стране-агрессоре уже поняли, что он стремится стать независимым игроком.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт совета внешней политики Украинская призма Александр Краев. Он пояснил, что подобная позиция Токаева связана с невыполнением россией обещаний.

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Почему Токаев хочет отделиться от россии

Страна-агрессор наобещала президенту Казахстана более широкие должности для его клана, новые торгово-экономические соглашения и более простые условия для транспортировки казахских энергоносителей. Впрочем, ничего из обещанного путин не выполнил. Токаеву это не нравится, ведь россия его "кинула".

россия "кинула" почти каждого участника Ташкентского пакта (Организация договора о коллективной безопасности – 24 канал), поэтому возникает простой вопрос – зачем такая организация, когда ключевой гарант безопасности не выполняет своих полномочий?

– заметил эксперт.

Кроме того, еще и запугивает других членов организации и пытается перерезать им пути поступлений "не из своего кармана". Именно поэтому Казахстан как крупнейший и самый мощный член ОДКБ после россии стал во главе движения отделения от страны-агрессора в организации.

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Тренд на децентрализацию

По словам Краева, вопрос к россии есть не только у Казахстана, в частности, они уже есть у Армении, Таджикистана и Кыргызстана. "Скоро будут большие вопросы у белоруси, когда у россии закончатся деньги, которыми она "кормит" режим лукашенко", – отметил эксперт.

То, что сейчас делает Токаев, все эти шаги – это просто начало тренда децентрализации в ОДКБ,

– объяснил Краев.

Он добавил, что организация, в которой лидер не выполняет свою функцию, не может существовать долго.

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Отношения между Казахстаном и россией: коротко