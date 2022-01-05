В Казахстане люди нападают на магазины с оружием, – СМИ
Источник:телеграм-канал ORDA Kazakhstan
В Казахстане митингующие якобы напали на магазин, где продают оружие. При этом вызвать полицию сотрудники не могут.
О нападении магазин "Корган" заявил в своем инстаграме. Пост и сторис опубликовали 5 января примерно в 13:00.
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Неизвестные напали на оружейный магазин
В публикации работник оружейного магазина "Корган" написал, что сотрудники службы охраны "Кузет" во время нападения сразу уехали, а до полиции дозвониться просто невозможно.
Сторис оружейного магазина в Казахстане / Скриншот из инстаграма
Заметим, что в Казахстане было введено чрезвычайное положение. Поэтому утром 5 января в инстаграме оружейного магазина опубликовали пост, где сообщили, что магазин пока не будет работать.
Беспорядки в Казахстане: коротко
- Новая волна протестов в Казахстане началась 3 января 2022 года. Люди требовали снижения стоимости газа, которая возросла с наступлением нового года.
- Президент ввел чрезвычайное положение с 5 по 19 января 2022 года.
- В Казахстане ввели комендантский час с ограничением передвижения транспорта с 23:00 до 7:00.
- Протестующие подожгли здания акимата, местной прокуратуры и администрации президента.
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