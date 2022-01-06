В Казахстане ввели госрегулирование цен на топливо: на какой период

На фоне протестов в Казахстане ввели госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Оно будет действовать в течение 180 дней.

В разных регионах цены на сжиженный газ будут колебаться от 50 до 75 тенге за литр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Важно Зачистка в Алматы, десятки жертв, ввод российских войск: хроника событий в Казахстане 6 января

Переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год.

Введено временное (на 180 дней) государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива,

– заявили в правительстве.

Предельные цены на бензин

Кроме того, установили предельные цены на бензин, учитывая налог на добавленную стоимость:

марка АИ-80 – 89 тенге за литр;

марки АИ-92 и АИ-93 – 182 тенге за литр;

марка АИ-95 – 215 тенге за литр.

Предельные цены на дизель зависят от региона. Они находятся в пределах от 230 до 260 тенге за литр.

Добавим, что для стабилизации цен на социально значимые товары Казахстан вводит запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота. Ограничения тоже будут действовать полгода.

Последние новости из Казахстана