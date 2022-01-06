В Казахстане ввели госрегулирование цен на топливо: на какой период
Источник:Интерфакс
На фоне протестов в Казахстане ввели госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Оно будет действовать в течение 180 дней.
В разных регионах цены на сжиженный газ будут колебаться от 50 до 75 тенге за литр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
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Переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год.
Введено временное (на 180 дней) государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива,
– заявили в правительстве.
Предельные цены на бензин
Кроме того, установили предельные цены на бензин, учитывая налог на добавленную стоимость:
- марка АИ-80 – 89 тенге за литр;
- марки АИ-92 и АИ-93 – 182 тенге за литр;
- марка АИ-95 – 215 тенге за литр.
Предельные цены на дизель зависят от региона. Они находятся в пределах от 230 до 260 тенге за литр.
Добавим, что для стабилизации цен на социально значимые товары Казахстан вводит запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота. Ограничения тоже будут действовать полгода.
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