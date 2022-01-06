У різних регіонах ціни на скраплений газ коливатимуться від 50 до 75 тенге за літр. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

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Перехід на реалізацію зрідженого нафтового газу через електронний торговий майданчик перенесли на рік.

Запроваджено тимчасове (на 180 днів) державне цінове регулювання на реалізацію бензину та дизельного палива,

– заявили в уряді.

Граничні ціни на бензин

Крім того, встановили граничні ціни на бензин, враховуючи податок на додану вартість:

марка АІ-80 – 89 тенге за літр;

марки АІ-92 та АІ-93 – 182 тенге за літр;

марка АІ-95 – 215 тенге за літр.

Граничні ціни на дизель залежать від регіону. Вони перебувають в межах від 230 до 260 тенге за літр.

Додамо, що для стабілізації цін на соціально значущі товари Казахстан також вводить заборону на вивезення за кордон великої та дрібної рогатої худоби. Обмеження теж діятимуть пів року.

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