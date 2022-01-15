В Казахстане задержали экс-вице-министра: обвиняют в поднятии цен на газ

15 января 2022 , 13:02
Читати новину українською

Источник:

"Vласть о главном"

Бывшего вице-премьера энергетики Казахстана Жумабая Карагаева задержали 15 января. Политика будут держать под стражей 2 месяца.

Детали задержания чиновника

Карагаева задержали следователи в Мангистауской области. Теперь его делают виновным в массовых протестах в стране.

К теме Войска ОДКБ из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана покинули Казахстан

Кроме него, силовики задержали еще руководителей электронных торговых площадок и других лиц.

В отношении Карагаева постановлением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца,
– заявили в агентстве финансового мониторинга.

Токаев ищет виновных в протестах

Президент Казахстана Казим-Жомарт Токаев пытается обвинить в ситуации, которая случилась в стране, всех, кроме себя. Он уже назвал виновными олигархов, мелких чиновников и даже "иностранных террористов".

Так, против бывшего главы Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова открыли уголовное дело. Его пытаются обвинить в попытке захвата власти.

В то же время сам глава государства пообещал провести реформы почти через год – в сентябре.

Главное о протестах в Казахстане

Это может вас заинтересовать – последствия протестов в Казахстане: Видео

 

Автор: Софія Мінджоса