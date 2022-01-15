В Казахстане задержали экс-вице-министра: обвиняют в поднятии цен на газ

Бывшего вице-премьера энергетики Казахстана Жумабая Карагаева задержали 15 января. Политика будут держать под стражей 2 месяца.

Детали задержания чиновника

Карагаева задержали следователи в Мангистауской области. Теперь его делают виновным в массовых протестах в стране.

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Кроме него, силовики задержали еще руководителей электронных торговых площадок и других лиц.

В отношении Карагаева постановлением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца,

– заявили в агентстве финансового мониторинга.

Токаев ищет виновных в протестах

Президент Казахстана Казим-Жомарт Токаев пытается обвинить в ситуации, которая случилась в стране, всех, кроме себя. Он уже назвал виновными олигархов, мелких чиновников и даже "иностранных террористов".

Так, против бывшего главы Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова открыли уголовное дело. Его пытаются обвинить в попытке захвата власти.

В то же время сам глава государства пообещал провести реформы почти через год – в сентябре.

Главное о протестах в Казахстане

Митинги в стране вспыхнули в начале января. Поводом стало резкое увеличение цены на газ. Однако впоследствии население поставило ряд требований: роспуск правительства и парламента, увеличение зарплат и пенсий и тому подобное.

5 января ситуация обострилась – между силовиками и протестующими возникли серьезные столкновения.

Токаев назвал митингующих "террористами" и обратился за военной помощью к странам ОДКБ.

В Казахстан прибыли более 2 тысяч так называемых "миротворцев", которым разрешили стрелять в людей.

13 января иностранных военных начали выводить из страны, потому что они якобы "успешно выполнили свою миссию".

По данным американских СМИ, приведя российских военных в Казахстан, Токаев увеличил политическую зависимость своей страны от Кремля.

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