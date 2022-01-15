Деталі затримання чиновника

Карагаєва затримали слідчі у Мангістауський області. Тепер його роблять винним у масових протестах в країні.

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Так, політику закидають підвищення цін на газ. Крім нього, силовики затримали ще керівників електронних торгових майданчиків та інших осіб.

Щодо Карагаєва постановою суду обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці,

– заявили в агентстві фінансового моніторингу.

Токаєв шукає винних у протестах

Президент Казахстану Казим-Жомарт Токаєв намагається звинуватити у ситуації, яка трапилася в країні, всіх, крім себе. Так, він вже назвав винними олігархів, дрібних чиновників та навіть "іноземних терористів".

Так, проти колишнього голови Комітету нацбезпеки Казахстану Каріма Масімова відкрили кримінальну справу. Його намагаються звинуватити у спробі захоплення влади.

Водночас сам глава держави пообіцяв провести реформи майже через рік – у вересні.

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