В Казахстане закрыли консульство США: американцев просят не выходить на улицы
Источник:Генконсульство США в Казахстане
Генеральное консульство США в Казахстане прекратило принимать посетителей. Госдеп обратился ко всем американцам, находящимся на территории охваченной протестами страны.
Согласно информации, обнародованной на сайте дипведомства, генконсульство не будет работать 6 января. Все сотрудники перешли на дистанционную работу.
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Американцам посоветовали не выходить на улицу
Американцам, которые сейчас находятся в Казахстане, рекомендуют избегать территории, где проходят демонстрации. Всем гражданам, попавшим в трудное положение, советуют немедленно обращаться по телефонам, которые обнародовали на сайте.
Даже мирные демонстрации могут перерасти в конфронтацию и перерасти в насилие. Вам следует избегать демонстраций и быть осторожными вблизи любых крупных собраний или протестов,
– посоветовали в генконсульстве.
Что призывают делать в дипведомстве:
- Избегать мест демонстраций.
- Быть осторожными, если неожиданно находитесь вблизи больших собраний или протестов.
- Следить за обновлениями местных СМИ.
Тем временем Протесты в Казахстане: митингующие снесли памятник Назарбаеву
Главное о масштабных протестах в Казахстане:
- Протесты в Казахстане начались 3 января, первоочередной причиной стало повышение цены на газ.
- Впоследствии президент отправил в отставку правительство, а также вернули первоначальные цены на газ.
- Однако это протесты не остановило: их эпицентр – Алматы, где жгут административные здания.
- Сообщают о первых погибших во время беспорядков.
- На территории всего Казахстана ввели чрезвычайное положение.
Смотрите видео о протестах в Казахстане: