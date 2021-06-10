Не демократ и вовсе не друг Украины, – Казанский про Навального

Московский суд признал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. Это последствия авторитарного режима России.
Несмотря на это, российского оппозиционера идеализировать не надо. Такое мнение в эфире высказал журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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По его словам, блогер не является демократом. Но когда в России подавляют всех неугодных, это "чистой воды" авторитаризм.
Я не идеализирую Навального. Я считаю, что он на самом деле не демократ, мягко говоря, и вовсе не друг Украины,
– отметил Казанский.
Он отметил, что действия России в отношении оппозиционного блогера – одна из причин, почему Украине с Россией никогда не по пути. "Если мы цивилизованная страна, такое нельзя допускать", – добавил Казанский.
Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео
Фонд Навального признали экстремистским: что известно
- В среду, 9 июня, Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан признали экстремистскими.
- Навальный прокомментировал такую ситуацию. Он заявил, что даже не хочет обсуждать "подобное посмешище, которое называют судом".
- Такое решение Московского суда осудили США и Великобритания.