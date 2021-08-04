Международного давления нет, – Казанский об уступках России по Донбассу
Источник:24 канал
В настоящее время решения относительно Донбасса нет. В частности до тех пор, пока жив президент России Владимир Путин.
Только мировое сообщество может повлиять на главы Кремля. Такое мнение в трансляции 24 канала высказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и журналист Денис Казанский.
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Казанский: Проблему можно было решить
По его словам, единственный способ заставить Россию уступить – это международное давление.
Но, как видим, международного давления нет,
– отметил Казанский.
Он отметил, что на данный момент, поскольку ни мировое сообщество, ни Запад, не готовы давить на Россию, а у Украины нет собственного ресурса – решения проблемы нет. В частности пока в России не изменится курс нынешней власти.
"Если бы с Россией договаривались о "Северном потоке-2", мол, вы уходите с Донбасса – тогда "Северный поток", был бы такой обмен, тогда, думаю, эту проблему можно было решить", – сказал журналист.
Полная трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео
Ситуация на Востоке: что известно
- Пророссийские боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских военных.
- По информации разведки, Россия в течение июля свозили на территорию временно оккупированных территорий свое вооружение.
- За 3 августа оккупанты 9 раз нарушили режим тишины.