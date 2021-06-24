У Разумкова есть политические амбиции, – Казанский о поддержке Фукса и Фирташа спикером

Дмитрий Раузмков не поддержал санции Совета нацбезопасности и обороны против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Возможно, у него есть финансовый интерес.
Кроме того, это известный факт, что у Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова есть политические амбиции. Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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Почему Разумков не поддержал санкции СНБО
По его мнению, нельзя утверждать, но не стоит исключать, что Разумков встречался с представителями Фукса и Фирташа. Они, возможно, пообещали ему поддержку на следующих выборах.
У Разумкова есть политические амбиции. Он думает о том, чтобы строить свою политическую силу,
– отметил Казанский.
Кроме того, по его словам, когда строят собственную политическую силу, с потенциальными инвесторами и спонсорами стараются не ссориться.
Денис Казанский о политических амбициях Дмитрия Разумкова: смотрите видео
Санкции СНБО против Фирташа и Фукса: главное
- На заседании Совета нацбезопасности и обороны 18 июня приняли решение о введении санкций против российского бизнесмена Павла Фукса.
- Кроме того, под санкции попал и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
- Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не поддержали такие решения.