Это была вынужденная мера, – Казанский объяснил, почему создали ВГА в Славянске

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Славянской городской военно-гражданской администрации. Ее создали, чтобы власть смогла наконец управлять городом.

Об этом рассказал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он назвал создание Славянской военно-гражданской администрации (ВГА) "большим сигналом" для других городов Донбасса.

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Почему создали ВГА в Славянске

Как пояснил Казанский, после местных выборов в Славянске сложилась неоднозначная ситуация. "Оппозиционная платформа – За жизнь" надеялась, что получит большинство. Это позволило бы партии контролировать бюджет и управлять городом.

Что такое военно-гражданская администрация? Это временный государственный орган, действующий в составе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины или в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.



Его ввели в 2015 году, когда из-за войны на Донбассе органы местного самоуправления фактически прекратили выполнять свои полномочия.

Однако, как отметил представитель Донецка в ТКГ, в некоторых городах большинства не имеет ни одна партия. Поэтому складывается патовая ситуация, когда "ОПЗЖ" блокируют абсолютно все процессы. В частности речь идет о принятии местного бюджета и управлении городом Славянск.

Ну на самом деле это такая вынужденная мера. Пришлось просто вводить ВГА, чтобы нормально управлять городом, а не ждать, когда "ОПЗЖ" позволит,

– подчеркнул Казанский.

О других военно-гражданских администрациях в Украине

Как отметил представитель в ТКГ, почти во всех основных "проблемных" городах на Донбассе уже создали ВГА. Он убежден, что города, где их до сих пор нет – являются сигналом для местных властей.

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По его мнению, депутаты, в том числе и из группы "ОПЗЖ", понимают, что если не будут давать управлять городом и принимать решения, лишат весь горсовет власти. Тогда и в других городах Донбасса будут вводить ВГА.

Денис Казанский о создании ВГА в Славянске: смотрите видео