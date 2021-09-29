Каждая страна имеет право выбирать коллективную оборону: реакция США на "красные линии" Кремля
Источник:твиnтер Неда Прайса
В США отреагировали на "красные линии" Кремля в отношениях Украины и НАТО. Там отметили, что страны имеют право на собственный выбор в вопросах коллективной безопасности.
На заявления о "красных линиях" России в отношении Украины и НАТО отреагировал в сети представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
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Реакция США на "красные линии" Кремля
Каждая страна имеет суверенное право делать свой собственный выбор относительно коллективной безопасности,
– написал Прайс.
Представитель Госдепа также заверил в неизменной поддержке США суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины.
Заявления Москвы о "красных линиях" относительно отношений Украины и НАТО
- Недавно командующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, однако политическое решение должен принять Альянс.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ отметил, что Владимир Путин считает расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины пересечением "красных линий". Мол, Москва и Минск раздумывают над "действиями по обеспечению безопасности двух государств" в ответ на сотрудничество Киева с Альянсом.
- В то же время глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина сама разберется, что ей делать в интересах собственного народа и безопасности Европы.
Текст сообщения Неда Прайса:
Каждая страна имеет суверенное право делать свой собственный выбор коллективной обороны. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и евроатлантических стремлений.