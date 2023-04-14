Каждый скрывает от Путина потери, – политтехнолог о борьбе российских силовых структур
Поговаривают, что Владимир Путин, в принципе, не использует телефон и интернет. Он получает информацию только с "аналитичек", а у ФСБ и минобороны они разные, по крайней мере касательно потерь.
Возникает вопрос: если вы работодатель, вам приносят разные аналитические отчеты с разным количеством потерь, вы начинаете разбираться, кто же на самом деле лжет. Все начинают указывать друг на друга. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Путин сам является создателем конфликта
Как отмечает политтехнолог, для нас конфликт в армейском руководстве, у Минобороны, у ФСБ – это прекрасная история. Еще более прекрасна история, что американцы владеют этой информацией, значит они настолько глубоко интегрированы, и их разведданные подтверждают, что есть конфликт.
Вполне возможно, что с продолжением войны количество этих конфликтов будет увеличиваться. Количество потерь с российской стороны тоже будет увеличиваться.
Тизенгаузен о конфликте в Кремле: смотрите видео
Путин окружил себя аналитическими отделами, он получает информацию из разных источников. Так, он сам создал этот конфликт.
В этом конфликте и есть весь Путин. Его задача, чтобы все друг на друга "стучали", все друг друга в чем-то обвиняли. Таким образом он поддерживает определенное напряжение и некий баланс для себя. Я бы не сказал, что это большой козырь. Но главное, что американцы об этом все знают.
– отмечает политтехнолог.
Накануне диктатор организовал встречу Сергея Шойгу и Евгения Пригожина. Он пытался примирить их на фоне снарядного конфликта. Так, Путин создает иллюзию разных центров воздействия. Мол, если не ты – то этот человек, если не тот – то другой.
Мне кажется, Пригожину навязали огромную значимость. Это будет его значительный минус. Пригожин никто и зовут его никак, но он указывал армейскому руководству, как надо вести войну, обвинял их, заставлял своих близлежащих записывать оскорбительные видео для Шойгу и Герасимова,
– вспоминает Тизенгаузен.
В какой-то степени Пригожин работал на цивилизованный мир, когда критиковал минобороны и говорил о нехватке снарядов.
А вот то, что Путин его возвеличил до уровня, что Пригожин садиться с министром обороны за один стол, и они должны что-то урегулировать, говорит о том, что Путина не так сильно доверяет своему минобороны и Шойгу.
По словам Тизенгаузена, для Шойгу есть очень плохие новости. Когда Украина выиграет войну, говорит политтехнолог, Шойгу обвинят во всех провалах. И не только его.
"С Пригожиным более кардинально разберутся – либо отправят в Африку решать бизнес-вопросы, либо устранят. Тоже неплохая новость", – подчеркнул политтехнолог.
Последние потери врага
- Украинские защитники и защитницы продолжают давать достойный отпор оккупантам, пытающимся захватить наши земли. За более чем год полномасштабного вторжения уже погибло не менее 180 590 российских захватчиков.
- Генштаб сообщает, что только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 540 российских захватчиков. В частности, в районе Бахмута погиб очередной наемник ПИК "Вагнера". Силы обороны уничтожили оккупанта Олега Чеченова, который любил хвастаться фотографиями в социальных сетях.
- Кроме того, Россия теряет в Украине не только живую силу, но немало техники. В течение 12 апреля наши бойцы превратили в лом 10 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 5 БпЛА, 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу специальной техники.