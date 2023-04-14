Каждый скрывает от Путина потери, – политтехнолог о борьбе российских силовых структур

Поговаривают, что Владимир Путин, в принципе, не использует телефон и интернет. Он получает информацию только с "аналитичек", а у ФСБ и минобороны они разные, по крайней мере касательно потерь.

Возникает вопрос: если вы работодатель, вам приносят разные аналитические отчеты с разным количеством потерь, вы начинаете разбираться, кто же на самом деле лжет. Все начинают указывать друг на друга. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Путин сам является создателем конфликта

Как отмечает политтехнолог, для нас конфликт в армейском руководстве, у Минобороны, у ФСБ – это прекрасная история. Еще более прекрасна история, что американцы владеют этой информацией, значит они настолько глубоко интегрированы, и их разведданные подтверждают, что есть конфликт.

Вполне возможно, что с продолжением войны количество этих конфликтов будет увеличиваться. Количество потерь с российской стороны тоже будет увеличиваться.

Тизенгаузен о конфликте в Кремле: смотрите видео

Путин окружил себя аналитическими отделами, он получает информацию из разных источников. Так, он сам создал этот конфликт.

В этом конфликте и есть весь Путин. Его задача, чтобы все друг на друга "стучали", все друг друга в чем-то обвиняли. Таким образом он поддерживает определенное напряжение и некий баланс для себя. Я бы не сказал, что это большой козырь. Но главное, что американцы об этом все знают.

– отмечает политтехнолог.

Накануне диктатор организовал встречу Сергея Шойгу и Евгения Пригожина. Он пытался примирить их на фоне снарядного конфликта. Так, Путин создает иллюзию разных центров воздействия. Мол, если не ты – то этот человек, если не тот – то другой.

Мне кажется, Пригожину навязали огромную значимость. Это будет его значительный минус. Пригожин никто и зовут его никак, но он указывал армейскому руководству, как надо вести войну, обвинял их, заставлял своих близлежащих записывать оскорбительные видео для Шойгу и Герасимова,

– вспоминает Тизенгаузен.

В какой-то степени Пригожин работал на цивилизованный мир, когда критиковал минобороны и говорил о нехватке снарядов.

А вот то, что Путин его возвеличил до уровня, что Пригожин садиться с министром обороны за один стол, и они должны что-то урегулировать, говорит о том, что Путина не так сильно доверяет своему минобороны и Шойгу.

По словам Тизенгаузена, для Шойгу есть очень плохие новости. Когда Украина выиграет войну, говорит политтехнолог, Шойгу обвинят во всех провалах. И не только его.

"С Пригожиным более кардинально разберутся – либо отправят в Африку решать бизнес-вопросы, либо устранят. Тоже неплохая новость", – подчеркнул политтехнолог.

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