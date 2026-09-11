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24 Канал Новости Украины Россияне расстреляли 2 украинских военных возле Доброполья
11 сентября, 19:15
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Обновлено - 19:33, 11 сентября

Россияне расстреляли 2 украинских военных возле Доброполья

Анастасия Колесникова

2 сентября россияне казнили двух военнослужащих Нацгвардии Донецкой области. Прокуратура начала досудебное расследование.

Детали очередного военного преступления раскрыли в прокуратуре.

Что известно о казни защитников вблизи Доброполья?

По данным следствия, украинские защитники находились на огневой позиции в лесополосе, где во время выполнения боевого задания попали в плен. 

Захватчики коварно убили безоружных бойцов из автоматического оружия. 

Следователи проводят неотложные розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии и идентифицировать конкретных военнослужащих вооруженных сил России, причастных к этому преступлению. 

Досудебное расследование осуществляют правоохранители по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей. 

Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление,
 – отметили в прокуратуре. 

Ранее сообщалось, что в Харьковской области россияне захватили в плен четырех бойцов одной из механизированных бригад ВСУ, после чего расстреляли их. Военное преступление произошло вблизи поселка Ветеринарное. 

По данным Офиса омбудсмана, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года оккупанты казнили на поле боя по меньшей мере 345 сдавшихся в плен украинских военнослужащих.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Военные преступления
Доброполье Донецкая область Нацгвардия
Убийство украинских пленников
Новости Украины