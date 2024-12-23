ISW отреагировал на казнь украинских пленных

Недавно стало известно о еще одной казни украинских пленных на поле боя. В Институте изучения войны отреагировали на очередное преступление россиян.

Аналитики считают, что российские командиры потакают этим казням, а это является нарушением международного права. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Россия захватила село в Донецкой области, ВСУ восстановили позиции на Запорожье: обзор и карты ISW

Как реагируют российские командиры

Недавно стало известно, что российские войска казнили еще больше украинских военнопленных на поле боя. В сети 22 декабря появилось видео, на котором видно, как россияне казнят пятерых украинских военнопленных на границе Донецкой и Запорожской областей в Благодатном.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские командиры или самодовольные, или потакают своим подчиненным в участии в казнях военнопленных. Это является явным нарушением международного права, однако это не первое военное преступление России.

Ранее писали, что российские военные убили четырех украинских пленных в Покровском районе Донецкой области.

Еще ранее стало известно, что российские военные в Курской области могли расстрелять наших военных, попавших в окружение. В сети опубликовали трагические кадры.