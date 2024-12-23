Аналітики вважають, що російські командири потурають цим стратам, а це є порушенням міжнародного права. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Як реагують російські командири

Нещодавно стало відомо, що російські війська стратили ще більше українських військовополонених на полі бою. У мережі 22 грудня з'явилось відео, на якому видно, як росіяни страчують п'ятьох українських військовополонених на кордоні Донецької та Запорізької областей у Благодатному.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські командири або самовдоволені, або потурають своїм підлеглим в участі у стратах військовополонених. Це є явним порушенням міжнародного права, проте це не перший воєнний злочин Росії.

Раніше писали, що російські військові вбили чотирьох українських полонених у Покровському районі на Донеччині.

Ще раніше стало відомо, що російські військові в Курській області могли розстріляти наших військових, які потрапили в оточення. У мережі опублікували трагічні кадри.