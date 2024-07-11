Вседозволенность и отсутствие контроля: в ISW проанализировали расстрел пленных возле Роботино

Российские солдаты постоянно совершают военные преступления. Аналитики Института изучения войны считают, что командование поддерживает вседозволенность и не может контролировать войско.

Россияне расстреляли двух украинских военнопленных вблизи Роботино. Анализируя это военное преступление российских оккупантов, аналитики пришли к выводу, что российское военное командование как поддерживает вседозволенность в отношении военных преступлений, так и не может "должным образом дисциплинировать войска и поддерживать порядок".

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Украинские пленные сложили оружие

Вероятно, военнослужащие российского мотострелкового полка, который ранее был причастен к казни украинских военнопленных в конце мая 2024 года, расстреляли двух украинских военнопленных в том же районе на западе Запорожской области в июне.

Видео казни распространили 10 июля. Российских военных идентифицировали как военнослужащих российского 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа).

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что на записи четко видно, как украинские военнослужащие складывают оружие и выполняют российские приказы.

Казнь военнопленных является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

В ISW считают, что российское военное командование поддерживает культуру вседозволенности в отношении военных преступлений, совершенных подчиненными на всей линии фронта в Украине, особенно в Донецкой и Запорожской областях.

Аналитики также объяснили, что отдельные командиры тактического уровня, вероятно, позволяют своим подчиненным совершать такие зверства. К такому мнению подталкивает распространенность и повторяемость этих военных преступлений в различных оперативных командованиях.

Кроме этого, тот факт, что одна и та же воинская часть продолжает совершать эти преступления, также свидетельствует о том, что российское высшее командование не в состоянии должным образом дисциплинировать войска и поддерживать порядок.