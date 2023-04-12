Варварство в 21 веке, – в ВСУ прокомментировали зверства россиян на фронте

Российские захватчики обнародовали жуткое видео, где они пытают украинского военного. В ВСУ прокомментировали жестокие поступки русской армии.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал преступления российской армии в эфире телемарафона. Об этом пишет 24 Канал.

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Все преступники понесут ответственность

Он подчеркнул, что зверства военных и уничтожение мирных городов - это уже было и истории. "И заканчивается оно всегда одним и тем же", – утверждает Череватый.

Спикер подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины каждый день наказывают российских оккупантов за их преступления. Также многие из них получают на войне инвалидность, отмечает он.

Череватый убежден, что Украина найдет каждого военного российского преступника и сделает все необходимое, чтобы они предстали перед судом. А за уничтоженные города они будут платить репарации годами, добавил он.

Будем надеяться, что человечество будет вырабатывать какие-то механизмы коллективной безопасности, чтобы такого варварства не видеть в 21 веке, когда все стремятся к прогрессу и гуманизму.

– подчеркнул Череватый.

Казнь украинского военного: что известно

Российские оккупанты 11 апреля опубликовали шокирующие кадры казни украинского военнопленного. На нем видно, как русские захватчики ножом отрезают голову военному Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты сопровождают свои действия комментариями, характерными для российских войск и пропаганды, вроде "работаем, братья" и предлагают отправить голову командующему.

В среду, 12 апреля, СБУ сообщила, что начала досудебное расследование этого военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаев ведения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередное преступление российской армии. Он подчеркнул, что преступников обязательно накажут.