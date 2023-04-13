"Ссылка в шапке профиля": как блоггер из Закарпатья пробил дно, хайпируя на казни воина

Видео казни украинского военного шокировало весь цивилизованный мир. Тем временем блоггер из Закарпатья, который называет себя чемпионом по коломыйкам, снял позорное видео у теток.

Предварительно украинская разведка уже "приблизительно знает", кто из российских окупантов казнил воина. Своими действиями Россия возвращает человечество в самые темные времена. Таких зверств мир не видел со времен Второй мировой войны. Тем временем блоггер из Закарпатья решил, что трагедия может стать темой для очередного тикток-контента.

Обратите внимание Это один из примеров – таких случаев может быть десятки тысяч, – Лубинец о казни военного

Видео блоггер Виктор Бендик с ником chorniygucul опубликовал в своем акунте. Парень бодрым голосом рассказывает о трагедии и использует жаргонное слово "башка". В контексте трагедии – цинизм просто зашкаливает.

Как блоггер хайпирует на казни воина: смотрите видео из сети

Чувствительным людям рекомендуют не смотреть видео казни даже с блюром. Бендик заявляет, что оставляет ссылку в шапке профиля и закликает переходить, смотреть и комментировать.

Украинцев такой хайп на трагедии просто шокировал. После комментариев с критикой Бендик удалил или архивировал видео.

Блогер уже извинился

Вскоре подъехали и публичные извинения от блоггера. Он записал историю, в которой заявил, что назвал вещи не своими словами и сожалеет о сказанном.

Казнь украинского воина – главное

Российские захватчики казнили украинского героя и выложили соответствующее видео в сеть. Зверство окупантов шокировало весь цивилизованный мир. Минобороны устанавливает личности военных преступников, казнивших воина.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинская разведка приблизительно уже знает, кто эти военные преступники.

У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем,

– сказал Лубинец.

Никаких деталей пока не рассказывают. В то же время Лубинец отметил, что оценивает работу украинской разведки как эффективную. Он добавил, что российские оккупанты нарушили все возможные нормы Женевских конвенций.