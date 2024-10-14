В 2024 году казни украинских военнопленных участились: в ISW объяснили, почему

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, как на оккупированных территориях, так и на поле боя. Обычным делом для врага стали расстрелы безоружных украинских военнопленных. В Институте изучения войны говорят, что приказы и поощрения к казням "идут сверху".

10 октября российские оккупанты казнили 9 украинских военнопленных возле села Зеленый Путь Курской области. Об этом стало известно 13 октября. Отмечается, что украинские операторы беспилотников неожиданно столкнулись с захватчиками в районе, который они, вероятно, считали ближним тылом, и попали под вражеский огонь. Из-за недостатка боеприпасов защитники были вынуждены сдаться в плен.

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В 2024 году количество случаев казней пленных возросло

С кадров, на которых зафиксировано убийство, видно, что россияне разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных. В Институте изучения войны подчеркнули, что это является четким свидетельством преднамеренного характера казней.

Эксперты указывают на значительное увеличение количества убийств украинских военнопленных по всему театру боевых действий. Так, руководитель украинского Департамента борьбы с преступностью в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов 4 октября заявил, что о задокументированных казнях 93 украинских военнопленных на поле боя от начала полномасштабного вторжения. 80 процентов зарегистрированных случаев произошли в 2024 году. Самый большой разовый случай расстрела украинских военнопленных произошел 1 октября. Тогда было казнены 16 военнопленных на Покровском направлении.

У оккупантов работает система поощрений за казни пленных

В Институте изучения войны отмечают, что российские командиры потакают, поощряют или прямо приказывают солдатам казнить безоружных защитников. Так, недавно прокуратура Харьковской области сообщила, что летом 2024 года российское командование непосредственно отдало приказ расстрелять четырех украинских военнопленных на Волчанском агрегатном заводе.

Вражеские милблогеры в основном прославляют казни украинских военнопленных, укрепляя культурную норму оправдывать и отмечать военные преступления среди сообщества российских шовинистов.

Так, многие российские военные блогеры призвали оккупантов увеличить "заслуженные" казни украинских военнопленных по всему фронту.

В ISW отмечают, что многие из этих блогеров имеют очень много сторонников и связаны с Кремлем, что дает им ощущение авторитета в установлении и укреплении принятых культурных норм в российском ультранационалистическом сообществе.

Так, телеграмм-канал "Рыбарь", который отмечал расстрел военнопленных, получил награды от Кремля и имеет около 1,3 миллиона подписчиков, а основатель канала Михаил Звинчук регулярно выступает на российском государственном телевидении, чтобы комментировать войну в Украине.

Другие известные ультранационалистические милиблогеры, которые восхваляли и оправдывали казнь 10 октября, включают: RVvoenkor с примерно 1,62 миллионами, Dva Mayora с примерно 1,17 миллионами, Starshe Edy с почти 627 000 и Zapisky Veterana с примерно 357 000 пользователей в Telegram.

Большинство пользователей являются российскими военнослужащими и добровольцами. Вражеские военные блогеры часто прославляли российские зверства и жестокость в Украине с начала полномасштабного вторжения, и это восхваление подчеркивает более широкую культуру, которая, вероятно, поощряет систематические казни украинских военнопленных.