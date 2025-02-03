В ООН назвали количество казней украинских военнопленных с августа

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с конца августа прошлого года зафиксировала 79 случаев казней россиянами захваченных в плен украинских военных в 24 инцидентах.

Такой показатель зафиксировали с августа 2024 года. Об этом стало известно в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Мониторинговой миссии ООН.

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Сколько защитников казнили россияне

Согласно обнародованной информации, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сегодня выразила обеспокоенность резким увеличением количества сообщений о казнях украинских военных, захваченных российскими вооруженными силами.

С конца августа 2024 года Миссия зафиксировала 79 таких казней в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте,

– говорится в сообщении.

В показаниях свидетелей также рассказывалось об убийствах невооруженных и раненых украинских военных. По 24 инцидентов Миссия получила и проанализировала видео и фото, опубликованные украинскими и российскими источниками, которые показывают казни или тела.

Миссия, как отмечается, провела детальные опросы свидетелей. Инциденты с геолокацией и хронологией указывают на то, что казни, о которых сообщается, состоялись в районах, где продолжались российские наступательные операции. Эти сообщения были оценены как достоверные.

Руководительница Миссии Даниэль Белл отметила, что инциденты с геолокацией и хронологией указывают на то, что казни, о которых сообщается, состоялись в районах, где продолжались российские наступательные операции. Эти сообщения были оценены как правдивые.

"Эти инциденты не произошли на пустом месте. Общественные деятели в России открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже к казни пленных украинских военных. Вместе с широкими законами об амнистии такие заявления могут подстрекать или поощрять к противоправному поведению", – заявила она.

Миссия в 2024 году зафиксировала не менее 3 таких случая от госслужащих России, а также ряд публикаций в соцсетях военных групп, связанных с российскими вооруженными силами, которые, как сообщается, отдают приказы или одобряют казни.

В ООН отметили, что международное гуманитарное право запрещает отдавать приказ о том, чтобы никого не осталось в живых, угрожать этим противнику или вести боевые действия на этой основе. Это является серьезным нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением.

Как отреагировали в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что это может быть одна из крупнейших кампаний умышленного убийства военнопленных в современной истории. По его словам, эти зверства требуют срочных международных действий.

Ужасные расстрелы Россией украинских военнопленных демонстрируют, что Украина противостоит настоящим зверям. Мир должен не только осудить, но и принять срочные меры,

– заявил он.

Руководитель украинского дипломатического ведомства добавил, что для привлечения виновных к ответственности нужны новые эффективные международно-правовые инструменты, а также, в частности, конкретные шаги.

Напомним, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка Волновахского района российские захватчики захватили двух военнослужащих ВСУ. Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову.