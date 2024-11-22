Ракетный комплекс "Кедр": характеристики баллистики, которой Россия ударила по Днепру 21 ноября

Утром 21 ноября Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Владимир Путин заявил, что оккупанты якобы применили "новейшую систему средней дальности "Орешник". Однако, по данным ГУР, враг ударил баллистической ракетой, вероятно, из состава комплекса "Кедр".

Какие характеристики баллистической ракеты из комплекса "Кедр", – сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Характеристики ракеты комплекса "Кедр"

Россия запустила баллистику из Астраханской области. Время подлета до попадания в Днепре составило 15 минут.

На ракете было установлено 6 боевых частей: каждая – оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов,

– заявили в ГУР.

Краткая справка. При температуре 15 градусов скорость 1 M в атмосфере – 340,3 метра в секунду, то есть 1225 километра в час. 11 Махов – это около 13 475 километров в час, однако, в зависимости от температуры.

Также в военной разведке отметили, что для разработки мобильного ракетного комплекса "Кедр" россияне привлекли ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора. В частности:

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" в Москве,

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", в Волгограде;

АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" в Москве,

АО "Концерн "Созвездие" в Воронеже;

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" в Москве;

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" в Москве.

По данным ГУР, испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межведомственном полигоне России", что в городе Капустин Яр Астраханской области, в октябре 2023 и июне 2024 года.