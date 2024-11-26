"Пепси и фанта содержат наночипы, которые проникают в людей" – скандальное заявление Джорджеску в эфире

Кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску сделал скандальное конспирологическое заявление относительно напитков "Фанта" и "Пепси". Интересно, что его слова прозвучали месяц назад в подкасте "Реальность с Никулеску" (Realități cu Niculescu), но обратили внимание на них только сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HotNews.ro. Несколько дней назад ведущий Никулеску снова пригласил кандидата на разговор, но там уже не было баночек с пепси.

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Что Джорджеску сказал о пепси и фанте

"Знаете, простота – это самое большое богатство, так сказал Эрнест Берня (Ernest Bernea, румынский ультраправый идеолог, член "Железной гвардии" – 24 Канал). Простота – это в основном красота жизни, простота в деревне, простота в быту, экономическая простота. Боже, мы потеряли все, мы просто застряли в этих материальных вещах, и покоренное общество – это новый рак", – такими словами начал он передачу.

По мнению Джорджеску, люди потеряли связь с Богом и погрязли в материальном. Далее прозвучали те самые скандальные слова.



Келин Джорджеску начал передачу с "развенчания" пепси и фанты / Скриншот 24 Канала

Если вы посмотрите на этикетку, то там более 38 ингредиентов. Как можно пить что-то, содержащее 38 ингредиентов? Это невозможно! Итак, это именно то, что они хотят сделать. Они вручили вам пластиковый товар, все это означает наночипы, которые попадают внутрь вас, как в ноутбук, и контролируют вас,

– заявил кандидат в президенты Румынии.

"Чем лучше вас контролируют, тем вы более покорный раб", продолжал дальше Джорджеску. Следующим его тезисом стало то, что вся Европа – рабовладельческая.

Подкаст просмотрели 158 тысяч раз. Разговор длился час, и поскольку слова о пепси прозвучали в начале (примерно со второй минуты), их, очевидно, услышало очень много людей.



Что интересно, на следующей его встрече с Никулеску "преступных" баночек уже не было / Скриншот 24 Канала

Впрочем, там Келин Джорджеску сравнивал румынский народ с волком, который рос среди овец, но потом "пробудился" благодаря другому волку, который напал на стадо.

В целом довольно трудно улавливать мысль Джорджеску, ведь она немилосердно прыгает. Насколько можно понять, то основной его тезис – "Запад плохой, надо отходить от его ценностей". То есть Джорджеску исповедует то же, что и Орбан. Сейчас он лидирует на выборах, но с небольшим отрывом. Второй тур выборов состоится 8 декабря.