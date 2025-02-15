Кэллог говорит, что будет опираться на разговоры Вэнса и Зеленского во время своего визита в Украину

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России отметил, что учтет результаты встречи вице-президента Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским во время своего предстоящего визита в Украину. Он будет говорить так же конструктивно.

Он назвал переговоры Вэнса и Зеленского конструктивными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Как Кэллог будет вести разговор с Зеленским

Кэллог назвал конструктивным разговор между Вэнсом с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Я буду опираться на конструктивные разговоры Вэнса с президентом Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину,

– заявил Кит Келлог.

Напомним, спецпредставитель Трампа в частности заявил, что США будут посредниками между украинцами и россиянами на переговорах. Он добавил, что философия Соединенных Штатов заключается в том, чтобы "остановить убийства и войну". Спецпредставитель заверил, что никто не будет исключен из переговорного процесса по установлению мира в Украине.

Также Кит Келлог отметил, что в течение последних 30 дней администрация действующего лидера Дональда Трампа достигла гораздо большего, чем администрация бывшего президента США Джо Байдена за почти 3 года.